Кабмин намерен разрешить лицам без гражданства служить в армии

Согласно пояснительной записке к законопроекту 897317−8, вносятся изменения в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе». Эти изменения предполагают, что лица без гражданства смогут заключать контракты на прохождение военной службы в Вооруженных Силах РФ и других воинских формированиях.
В документе подчеркивается, что цель данного законопроекта заключается в расширении числа граждан, имеющих право на контрактную военную службу.
В апреле Минюст России предложил разрешить лицам без гражданства проходить контрактную службу в Вооруженных силах России. Инициативу одобрили в министерстве внутренних дел, Федеральной службе безопасности, министерстве иностранных дел, Федеральной службе исполнения наказаний и министерстве обороны России, а также в правительственной комиссии по законопроектной деятельности.