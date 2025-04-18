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Кабмин намерен разрешить лицам без гражданства служить в армии

Правительство представило в Госдуму новый законопроект, который предлагает предоставить возможность лицам без гражданства вступать в Вооруженные силы Российской Федерации. Об этом говорится на сайте нижней палаты.

Источник: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Согласно пояснительной записке к законопроекту 897317−8, вносятся изменения в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе». Эти изменения предполагают, что лица без гражданства смогут заключать контракты на прохождение военной службы в Вооруженных Силах РФ и других воинских формированиях.

В документе подчеркивается, что цель данного законопроекта заключается в расширении числа граждан, имеющих право на контрактную военную службу.

В апреле Минюст России предложил разрешить лицам без гражданства проходить контрактную службу в Вооруженных силах России. Инициативу одобрили в министерстве внутренних дел, Федеральной службе безопасности, министерстве иностранных дел, Федеральной службе исполнения наказаний и министерстве обороны России, а также в правительственной комиссии по законопроектной деятельности.