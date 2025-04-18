«Печет горло и живот»: Победившая рак Олимпийская чемпионка из Ростова Влада Бобровникова озвучила вердикт врачей

Олимпийская чемпионка Игр в Рио-де-Жанейро — гандболистка из Ростова Владлена Бобровникова максимально откровенна с подписчиками своего блога. Они знают, что спортсменка боролась с онкологией и победила рак. Но каждая поездка на обследование и мучительное ожидание результатов — повод для беспокойства. И 18 апреля после поездки в больницу она озвучила вердикт врачей.
Обрить голову спортсменка доверила супругу. Фото: телеграм-канал Владлены Бобровниковой.
ПОКАЗЫВАЛА, КАК ОСЫПАЛИСЬ ВОЛОСЫ ОТ ХИМИИ.
Компьютерный томограф, катетер на сгибе локтя, лестница онкоинститута. Это реальность любимой ростовчанами спортсменки, игравшей за гандбольный клуб «Ростов — Дон». Но Влада была вынуждена оставить карьеру из-за страшного диагноза.
— Ровно два года назад я узнала, что у меня лимфома ходжкина, — рассказала чемпионка.
Курсы химиотерапии, тренировки, несмотря на разбитое состояние, жизнеутверждающие посты — все это видели читатели Влады в соцсетях. Спортсменка как настоящий боец приняла вызов болезни. А она не привыкла проигрывать. Показывала, как осыпались волосы от химии, как муж Федерико обрил ее на лысо, а потом устроила шикарную фотосессию в центре Ростова, сняв парик и показав себя настоящую. Ростовчане всей душой переживали и желали звезде здоровья и вместе праздновали, когда Влада победила рак.
В какой-то момент Влада не побоялась снять парик. Фото: телеграм-канал Владлены Бобровниковой.
УЖЕ 1,8 ГОДА В РЕМИССИИ.
— Уже год и восемь месяцев я в ремиссии и каждые полгода проверяюсь.
Завершив гандбольную карьеру, Владлена не заперлась в четырех стенах. Вместе с мужем-итальянцем она занимается бизнесом и не забрасывает спорт. Отличная физическая форма позволила ростовчанке даже участвовать телешоу «Титаны», где при самых тяжелых нагрузках выявляют самого сильного конкурсанта.
Такой высокий темп жизни олимпийской чемпионке хочется поддерживать и дальше. Лишь бы здоровье не подвело. Его состояние Влада и проверила сегодня.
— Мне делают контрастное КТ с йодом. От него печет все горло и живот, но это быстро проходит, и сама процедура проводится оперативно. А дальше ожидание вердикта в течение 20−30 минут, оно кажется долгим и нудным. И очередное обследование подтвердило: я здорова!
Муж-итальянец Федерико переехал к любимой в Ростов, но они любят ездить к нему на родину. Фото: телеграм-канал Владлены Бобровниковой.
ФУТБОЛКА-ОБЕРЕГ.
От глаз внимательных подписчиков не ускользнуло, что Влада пришла на обследование в жизнерадостной розовой футболке-обереге с математическим примером: Vla + Fe = Aria. Эти сокращения проиллюстрированы детскими портретами Владлены, Федерико и их дочки Арии.
— А волосы как отросли! — радуется читательница.
— Да, в такой футболке как раз спокойней в онкоинститут ходить. А волосы вообще отросли очень сильно, особенно в последнее время. И самое интересное, что они такого же качества и такие же густые, как и раньше. Единственное, чуть волнистые, а у меня были прямые. Но зато уже длинные! — с улыбкой демонстрирует шевелюру Влада своим подписчикам, еще даже не выйдя из медучреждения.
— Поздравляю! Это сверхважные новости! — искренне радуется подписчица.
Олимпийская чемпионка поделилась новостями, не выходя из медучреждения. Фото: телеграм-канал Владлены Бобровниковой.
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