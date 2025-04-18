«Печет горло и живот»: Победившая рак Олимпийская чемпионка из Ростова Влада Бобровникова озвучила вердикт врачей

— Да, в такой футболке как раз спокойней в онкоинститут ходить. А волосы вообще отросли очень сильно, особенно в последнее время. И самое интересное, что они такого же качества и такие же густые, как и раньше. Единственное, чуть волнистые, а у меня были прямые. Но зато уже длинные! — с улыбкой демонстрирует шевелюру Влада своим подписчикам, еще даже не выйдя из медучреждения.