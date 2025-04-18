Министр образования Беларуси назвал способ, позволяющий остановить переезд школьников на обучение за границу

— По итогам прошлого года 85% этих ребят осталось и продолжило учебу у нас в Республике Беларусь. Нам важен каждый молодой человек. И в этой связи мы анализируем, кто вот эти 15%. Ребята в том числе выбирают и российские вузы. Почему? Потому что, например, такие вузы как Московский физико-технический институт, Бауманка (Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана), они являются достаточно известными, брендами, — сообщил министр образования.