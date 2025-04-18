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Министр образования Беларуси назвал способ, позволяющий остановить переезд школьников на обучение за границу

Иванец сказал, как остановить переезд школьников на обучение за рубеж.

Источник: Комсомольская правда

Министр образования Беларуси Андрей Иванец в интервью телеканалу «Беларусь 1» рассказал, как остановить переезд школьников на обучение за рубеж.

— Сегодня мы, конечно, должны нашим ребятам, нашим школьникам, нашим родителям школьников рассказывать про достижения нашего образования, потому что зачастую мы об этом скромничаем, не говорим, стесняемся показать, — отметил глава Минобразования.

Он акцентировал внимание, что в Беларусь приезжают из многих стран мира, чтобы получать именно белорусское образование.

— Самый главный стимул для того, чтобы наши ребята, наши школьники оставались учиться у нас в Беларуси — это повышение качества образования.

Иванец добавил, что анализируют тех, кто является победителями предметных, республиканских, международных олимпиад. Он уточнил, что практически все эти ребята остаются в Беларуси.

— По итогам прошлого года 85% этих ребят осталось и продолжило учебу у нас в Республике Беларусь. Нам важен каждый молодой человек. И в этой связи мы анализируем, кто вот эти 15%. Ребята в том числе выбирают и российские вузы. Почему? Потому что, например, такие вузы как Московский физико-технический институт, Бауманка (Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана), они являются достаточно известными, брендами, — сообщил министр образования.

По его словам, проводится работа в направлении интеграции. Иванец пояснил, что отрабатывается вопрос, касающийся реализации совместных образовательных программ БГУ с Московским физико-техническим институтом и Бауманки с Белорусским национальным техническим университетом.

— Это значит, что мы будем выдавать два диплома: диплом российского, белорусского образца, а обучение будет происходить одновременно как на территории Республики Беларусь, так и в Российской Федерации по общим образовательным программам.

Глава Минобразования подчеркнул, что это, с одной стороны, даст возможность использовать в хорошем смысле этого слова, научный, педагогический потенциал наших коллег из России.

— С другой стороны, это позволит в последующем наших ребят оставить профессионально развиваться в нашей стране. И точно такую же работу мы ведем с точки зрения тех ребят, которые заканчивают российские и иные зарубежные вузы для того, чтобы они возвращались на родину и те знания, которые получили, они применяли у нас, — заявил министр образования Андрей Иванец.

Ранее министр образования сказал, появятся ли новые предметы в школах Беларуси.

Тем временем глава Минобразования сказал об обращениях учившихся в Польше и Литве белорусов о признании дипломов: «После окончания польского вуза объем знаний по нашей программе составил чуть больше 50%».

Кстати, министр образования Иванец высказался про картошку фри, колу, бургеры и сухие перекусы в школьных столовых Беларуси.

Кроме того, Минобразования сказало об изменении условий работы репетиторов в Беларуси.

А еще Минобразования сказало, работа каких репетиторов противоречит законам Беларуси.