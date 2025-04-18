Переменная облачность сохранится в Самарской области ночью 19 апреля

В начале субботы в губернии потеплеет до 10 градусов. Подробностями поделились синоптики Приволжского УГМС.
Специалисты учреждения считают, что в Самарской области ночью 19 апреля сохранится переменная облачность без каких-либо осадков. Температура воздуха в 63-м регионе составит от +5 до порядка +10 градусов по Цельсию.
Представители Приволжского УГМС прогнозируют юго-западный ветер с порывами примерно от 2 до 7 метров в секунду.
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