Куклачев сравнил Зеленского с «котом, который обделался»

«И я, и мой отец приняли ее с энтузиазмом, с хорошим настроением. Это говорит о том, что мы все делаем правильно, это говорит о том, что наши слова, наши действия действительно ведут к победе. Мы ведем огромную культурную, мотивационную борьбу, это наша СВО, но не путем ракет и снарядов, а путем слова и поддержки тех ребят, которые сегодня находятся на передовой», — сказал Куклачев-младший.