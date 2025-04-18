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В Пасхальную ночь будет курсировать общественный транспорт Кишинева: Рассказываем, какими маршрутами добраться до церквей

Как будет ходить транспорт в Кишиневе на Пасху.

Источник: Комсомольская правда

Примэрия муниципия Кишинев сообщает, что в период пасхальных праздников (19, 20 и 21 апреля 2025 года) общественный транспорт будет курсировать по специальному графику, чтобы облегчить передвижение граждан.

В ночь Воскресения — с 19 на 20 апреля 2025 года (суббота на воскресенье) троллейбусы маршрутов № 2, 8, 10, 12, 22 и 25 будут курсировать до 04:30 утра, с интервалом движения 15−20 минут.

В воскресенье и понедельник — 20 и 21 апреля 2025 года троллейбусы будут курсировать по воскресному графику, с некоторыми корректировками.

В субботу, 19 апреля 2025 года:

Маршрут автобуса № 26 будет усилен дополнительными транспортными средствами;

На маршруте автобуса № 5 будет продлён график работы: последние отправления из сектора Буюканы и сектора Чеканы — в 00:00, а после 21:00 интервал движения составит 30 минут.

В воскресенье и понедельник — 20 и 21 апреля 2025 года автобусы будут курсировать по специальному расписанию.

Маршруты № 12, 18A, 21 и 36 приостанавливают движение на 20 и 21 апреля 2025 года.

Для дополнительной информации о движении конкретных маршрутов можно обратиться по телефону:

Горячая линия RTEC: 022 204 205.

Диспетчерская PUA: 022 837 317.

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