Появились фото аварии на трассе в Башкирии, в которой погибла 13-летняя девочка

Опубликованы фото смертельного ДТП на трассе в Абзелиловском районе Башкирии. ДТП унесло жизнь 13-летней девочки.
Как рассказали в ГАИ по РБ, на 275-м километре указанной трассы столкнулись внедорожник «Mitsubishi Pajero» и кроссовер «Mazda CX-5». В результате аварии 13-летняя девочка, находившаяся в салоне «Мазды», погибла на месте. Двое других юных пассажиров — годовалый и шестилетний ребёнок — с травмами различной степени тяжести были госпитализированы. Медицинская помощь также потребовалась четырём взрослым участникам дорожного происшествия.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят процессуальную проверку по данному инциденту. Специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося, включая возможные причины столкновения.
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