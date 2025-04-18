Появились фото аварии на трассе в Башкирии, в которой погибла 13-летняя девочка

Как рассказали в ГАИ по РБ, на 275-м километре указанной трассы столкнулись внедорожник «Mitsubishi Pajero» и кроссовер «Mazda CX-5». В результате аварии 13-летняя девочка, находившаяся в салоне «Мазды», погибла на месте. Двое других юных пассажиров — годовалый и шестилетний ребёнок — с травмами различной степени тяжести были госпитализированы. Медицинская помощь также потребовалась четырём взрослым участникам дорожного происшествия.