Трасса А-289 от Краснодара к Крымскому мосту станет платной

«Трасса А-289 с 22 апреля в доверительном управлении госкомпании “Автодор”. … С декабря 2024 года дорога эксплуатировалась в бесплатном режиме и обустраивалась для оказания пользователям инфраструктурной услуги. С 22 апреля 2025 года дорога начнет эксплуатироваться в платном режиме», — говорится в сообщении.