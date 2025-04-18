Трасса А-289 от Краснодара к Крымскому мосту станет платной

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Трасса А-289 (Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк — автомобильная дорога А-290 Новороссийск — Керчь) с 22 апреля 2025 года станет платной и перейдет в управление ГК «Автодор», сообщила пресс-служба госкомпании.
В декабре губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе церемонии открытия трассы сообщил, что она позволит водителям доезжать от Краснодара до Крымского моста в 3 раза быстрее — за два часа вместо шести.
«Трасса А-289 с 22 апреля в доверительном управлении госкомпании “Автодор”. … С декабря 2024 года дорога эксплуатировалась в бесплатном режиме и обустраивалась для оказания пользователям инфраструктурной услуги. С 22 апреля 2025 года дорога начнет эксплуатироваться в платном режиме», — говорится в сообщении.
Трасса оснащена безбарьерной системой взимания платы «Свободный поток». Стоимость проезда по разным участкам для легковых автомобилей и мотоциклов составит от 170 до 750 рублей.
«Альтернативными маршрутами от Краснодара в сторону Крымского полуострова, Анапы, порта Новороссийск и в обратном направлении являются федеральная трасса А-146 “Краснодар — Верхнебаканский”, а также автомобильная дорога, проходящая через ст. Новомышастовскую и Темрюк», — уточнили в «Автодоре».