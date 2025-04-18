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В Шахтах возбуждено дело о краже надгробного памятника

Под Ростовом неизвестные украли надгробный памятник.

Источник: Комсомольская правда

Полиция Шахт начала проверку после сообщения о краже мемориальной плиты с городского кладбища. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу Шахты.

Согласно опубликованной информации, местные СМИ опубликовали информацию о краже надгробия. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также занимаются поиском лиц, причастных к совершению правонарушения.

По результатам проверки будут приняты меры в соответствии с законодательством.