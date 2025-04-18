В Шахтах возбуждено дело о краже надгробного памятника

Полиция Шахт начала проверку после сообщения о краже мемориальной плиты с городского кладбища. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу Шахты.
Согласно опубликованной информации, местные СМИ опубликовали информацию о краже надгробия. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также занимаются поиском лиц, причастных к совершению правонарушения.
По результатам проверки будут приняты меры в соответствии с законодательством.