В самарском кардиодиспансере выполнили две новые операции на сердце

Специалисты Самарского кардиодиспансера совместно с хирургом из НМИЦ им. Мешалкина успешно провели две сложные операции на сердце с минимальным вмешательством. Подробности сообщили в региональном Минздраве.
Пациентам с патологией митрального клапана и фибрилляцией предсердий выполнили реконструкцию через разрез всего 6 см. Второму больному также провели коррекцию ритма сердца с помощью криовоздействия.
По словам главного врача Дмитрия Кузнецова, такой подход сокращает травматичность и ускоряет восстановление. Александр Богачев-Прокофьев, проводивший операции, отметил, что передача опыта самарским врачам позволит в будущем выполнять подобные вмешательства без выезда за пределы области.
С 2024 года в кардиодиспансере уже проводят миниинвазивное шунтирование. Теперь внедряются и методы малоинвазивной коррекции клапанов и аритмий.
Оба пациента сейчас находятся на реабилитации.
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