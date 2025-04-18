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В самарском кардиодиспансере выполнили две новые операции на сердце

Специалисты Самарского кардиодиспансера совместно с хирургом из НМИЦ им.

Специалисты Самарского кардиодиспансера совместно с хирургом из НМИЦ им. Мешалкина успешно провели две сложные операции на сердце с минимальным вмешательством. Подробности сообщили в региональном Минздраве.

Пациентам с патологией митрального клапана и фибрилляцией предсердий выполнили реконструкцию через разрез всего 6 см. Второму больному также провели коррекцию ритма сердца с помощью криовоздействия.

По словам главного врача Дмитрия Кузнецова, такой подход сокращает травматичность и ускоряет восстановление. Александр Богачев-Прокофьев, проводивший операции, отметил, что передача опыта самарским врачам позволит в будущем выполнять подобные вмешательства без выезда за пределы области.

С 2024 года в кардиодиспансере уже проводят миниинвазивное шунтирование. Теперь внедряются и методы малоинвазивной коррекции клапанов и аритмий.

Оба пациента сейчас находятся на реабилитации.

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