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Хоть купальный сезон открывай на Пасху: В Молдову пришло лето — до +25, и дальше только больше

Прогноз погоды в Молдове на субботу, 19 апреля 2025.

Источник: Комсомольская правда

В Молдове устанавливается по-летнему теплая погода без осадков.

Днем в субботу — до +24 градусов.

В последующие дни — до +26…+27 градусов.

Переменная облачность.

Ночью — до +9 градусов.

Можно проводить хоть целый день на природе, если есть такая возможность.

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