Хоть купальный сезон открывай на Пасху: В Молдову пришло лето — до +25, и дальше только больше

В Молдове устанавливается по-летнему теплая погода без осадков.
Днем в субботу — до +24 градусов.
В последующие дни — до +26…+27 градусов.
Переменная облачность.
Ночью — до +9 градусов.
Можно проводить хоть целый день на природе, если есть такая возможность.
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