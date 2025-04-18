Обнаружена «темная галактика» в ближайших окрестностях Млечного Пути

Профессору Цзяну Пэну и его коллегам удалось раскрыть сущность одного из подобных скоплений, облака HVC AC-I, в ходе длительных наблюдений за этим объектом при помощи 500-метрового радиотелескопа FAST, пока крупнейшего одиночного радиоастрономического прибора в мире. Ученые проследили за движением молекул угарного газа и водорода в этом молекулярном облаке, что позволило им оценить его массу, а также определить его форму и расстояние до этого объекта.