Обнаружена «темная галактика» в ближайших окрестностях Млечного Пути

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Китайские ученые обнаружили свидетельства того, что одно из «высокоскоростных молекулярных облаков» в ближайших окрестностях Млечного Пути является «темной галактикой», скоплением темной материи и нейтрального газа, в котором фактически нет звезд. Это открытие делает данный объект, облако HVC AC-I, ближайшим объектом такого рода, пишут исследователи в статье, опубликованной в журнале Science Advances.
«Проведенные нами наблюдения показывают, что облако HVC AC-I обладает всеми характерными чертами дисковых галактик за исключением свечения их звезд. По этой причине мы предполагаем, что данный беззвездный объект является ближайшим к Земле и пока самым наиболее вероятным кандидатом на роль “темной галактики” в локальной группе галактик», — говорится в исследовании.
К такому выводу пришла группа астрономов под руководством профессора Национальных астрономических обсерваторий КАН (Пекин) Цзяна Пэна при наблюдениях за несколькими «высокоскоростными молекулярными облаками», расположенными рядом с Млечным Путем. Так ученые называют скопления материи, которые движутся с необычно высокой скоростью, порядка 90 км/с или более, вокруг нашей Галактики. Природа и происхождение этих объектов вызывают массу споров среди астрономов.
Профессору Цзяну Пэну и его коллегам удалось раскрыть сущность одного из подобных скоплений, облака HVC AC-I, в ходе длительных наблюдений за этим объектом при помощи 500-метрового радиотелескопа FAST, пока крупнейшего одиночного радиоастрономического прибора в мире. Ученые проследили за движением молекул угарного газа и водорода в этом молекулярном облаке, что позволило им оценить его массу, а также определить его форму и расстояние до этого объекта.
Полученные исследователями данные показали, что облако HVC AC-I представляет собой крупное дискообразное скопление газа, которое при этом вращается вокруг своей оси. Оно удалено на 903 тыс. световых лет от Земли и обладает массой, которая примерно в 3,2 млрд раз превышает солнечную. Все это, как считают китайские астрономы, говорит в пользу того, что изученный ими объект является «темной галактикой».
В прошлом астрономы уже открывали свидетельства существования подобных объектов в близлежащих регионах космоса, однако все кандидаты на эту роль находятся значительно дальше от Земли, чем HVC AC-I, и при этом они обладают менее выраженной дискообразной формой. Это делает данного кандидата на роль «темных галактик» особенно интересным для дальнейших наблюдений при помощи наземных и орбитальных телескопов, подытожили исследователи.
О «темных галактиках».
«Темными галактиками» ученые называют гипотетические объекты галактических размеров, заполненные темной материей, газом и пылью, и лишенные сколь-либо значимого числа звезд. Как предполагают многие космологи, присутствие большого числа подобных невидимых для невооруженного глаза структур во Вселенной может объяснить то, почему у нашей Галактики, а также у ее ближайших соседей значительно меньше спутников, чем на то указывают теоретические расчеты.