Обнаружен фермент, подавление которого замедляет рост глиобластомы

Как отмечают исследователи, блокировка работы фермента PGM3 в клетках глиобластомы в мозге мышей привела к тому, что почти все грызуны прожили больше 60 дней после появления у них опухоли, тогда как все особи из контрольной группы умерли примерно через месяц после начала опытов. Это говорит в пользу того, что подавление выработки данного пептида должно значительным образом замедлить или даже остановить рост глиобластомы в мозге пациентов, подытожили профессор Го Дэлян и его коллеги.