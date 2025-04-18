Народные приметы. Что можно и чего нельзя делать 19 апреля

Какой сегодня день по народному календарю? Чем он примечателен?
19 апреля в народном календаре носит название Евтихий Тихий да Ерёма Пролетный. Этот день связан с памятью двух христианских святых — архиепископа Евтихия Константинопольского и мученика Иеремия (Ерёмы).
Главная особенность дня — тихая погода, которая считалась хорошим знаком. Если 19 апреля было безветренно, крестьяне радовались: это сулило богатый урожай яровых. Однако сильный ветер, напротив, предвещал невзгоды — от неурожая до проблем в хозяйстве.
Евтихий Тихий — день, когда природа будто замирает, и это время использовали для наблюдений за погодой и будущим урожаем. Ерёма Пролетный — символизировал окончательное наступление весны, пробуждение земли. Верили, что если в этот день солнце светит ясно, то лето будет тёплым и плодородным.
Этот день считался благоприятным для начала полевых работ, особенно если погода была спокойной.
Что делали на Руси в этот день?
19 апреля крестьяне начинали активную подготовку к посевной, а также проводили обряды для защиты дома и семьи.
Работа в поле — если земля уже оттаяла, начинали первую вспашку, особенно под яровые культуры. Осмотр посевного материала — проверяли семена, перебирали их, заговаривали на урожай. Уборка дома и двора — выметали сор, сжигали старый мусор, чтобы «очистить» пространство перед новым циклом работ. Забота о пчелах — проверяли ульи, готовили их к летнему сезону. Рыбалка — если лёд сошёл, отправлялись за уловом, считалось, что в этот день рыба клюёт хорошо.
Чего не стоит делать в этот день, 19 апреля?
Народные поверья предостерегают от некоторых действий, которые могут навлечь неприятности.
Нельзя ссориться и сквернословить — это отпугнёт удачу и навлечёт раздоры в семье. Не стоит игнорировать погоду — если дует сильный ветер, лучше отложить важные дела, особенно связанные с землёй. Не рекомендуется лениться — день благоприятен для труда, а безделье может привести к упущенным возможностям. Нельзя оставлять двери и окна открытыми настежь — считалось, что в этот день нечистая сила может проникнуть в дом. Нежелательно давать в долг — особенно зерно или продукты, иначе достаток уйдёт.
Если в этот день случайно разбить посуду — это знак скорых перемен, но лучше избегать таких ситуаций, чтобы не накликать беду.
Приметы погоды на 19 апреля.
Погода в этот день считалась важным предсказателем будущего урожая и летней погоды.
Тихий день без ветра — к хорошему урожаю хлеба. Сильный ветер — к неурожаю, возможным бурям летом. Ясное солнце — лето будет тёплым и сухим. Туман утром — к дождливой весне. Гроза в этот день — к раннему и жаркому лету. Если берёза уже распустила листья, а дуб ещё нет — жди засушливого лета.
Наблюдения за природой помогали крестьянам планировать работы и готовиться к возможным капризам погоды. Даже сегодня эти приметы могут быть полезны для тех, кто следит за природными циклами.
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