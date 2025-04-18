Народные приметы. Что можно и чего нельзя делать 19 апреля

Нельзя ссориться и сквернословить — это отпугнёт удачу и навлечёт раздоры в семье. Не стоит игнорировать погоду — если дует сильный ветер, лучше отложить важные дела, особенно связанные с землёй. Не рекомендуется лениться — день благоприятен для труда, а безделье может привести к упущенным возможностям. Нельзя оставлять двери и окна открытыми настежь — считалось, что в этот день нечистая сила может проникнуть в дом. Нежелательно давать в долг — особенно зерно или продукты, иначе достаток уйдёт.