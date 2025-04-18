Неврологи предупреждают о новой опасности коронавируса — инфекция может стать триггером для развития болезни Паркинсона, особенно у предрасположенных пациентов. Об этом сообщил специалист врач-невролог высшей категории Дмитрий Кузьмин в интервью NEWS.ru.
Согласно опубликованной информации, COVID-19 способен ускорять нейродегенеративные процессы. Вирус вызывает неврологические симптомы, требующие наблюдения, а также группы риска особенно уязвимы к таким осложнениям.
— Пандемия показала: у одних пациентов ковид проходит бесследно, у других вызывает тяжелые последствия, — поясняет врач. — Мы наблюдаем тревожные симптомы у переболевших: замедленность реакций, заторможенность.
По словам врача, коронавирус может повреждать нервную систему, есть риск развития Паркинсона у предрасположенных лиц возрастает, заболевание может «помолодеть» из-за вирусного воздействия.