Неврологи предупреждают о новой опасности коронавируса — инфекция может стать триггером для развития болезни Паркинсона, особенно у предрасположенных пациентов. Об этом сообщил специалист врач-невролог высшей категории Дмитрий Кузьмин в интервью NEWS.ru.