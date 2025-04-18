Ямпольская возглавила Совет по формированию нового российского стиля

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Советник президента РФ Елена Ямпольская возглавила Совет при Национальном центре «Россия» по формированию нового российского стиля, сообщили на сайте Наццентра.
В пятницу в Национальном центре «Россия» прошло совещание, посвященное началу работы над формированием нового российского стиля в сфере государственных визуальных коммуникаций.
«В ходе совещания участники обсудили стратегическую важность системной работы в области государственных визуальных коммуникаций. По предложению участников было принято решение о создании совета при Национальном центре “Россия” по формированию нового российского стиля под руководством Елены Ямпольской», — сообщили на сайте Наццентра.
Ямпольская на совещании отметила важность работы в данном направлении и поблагодарила президента России Владимира Путина за поддержку её инициативы по созданию нового российского стиля.
«Довольно много сил было потрачено нами на привлечение мотивов и образов наших знаменитых народных художественных промыслов в общественное пространство, в общественную среду. Но до сих пор не было возможности вести работу по созданию национально ориентированной среды системно, с охватом на 360 градусов… Теперь на базе Национального центра “Россия” будет положено начало работы в этом направлении», — сказала она.