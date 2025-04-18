Ямпольская возглавила Совет по формированию нового российского стиля

«Довольно много сил было потрачено нами на привлечение мотивов и образов наших знаменитых народных художественных промыслов в общественное пространство, в общественную среду. Но до сих пор не было возможности вести работу по созданию национально ориентированной среды системно, с охватом на 360 градусов… Теперь на базе Национального центра “Россия” будет положено начало работы в этом направлении», — сказала она.