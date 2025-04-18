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Юрист раскрыла эффективные способы доказать сокрытие доходов алиментоплательщиков

Как вывести алиментщика на чистую воду: юрист раскрыла секреты доказательной базы.

Источник: Комсомольская правда

Юрист Людмила Александрова раскрыла эффективные способы доказать сокрытие доходов алиментоплательщиком. По ее словам, современные инструменты позволяют выявить реальные заработки родителя, уклоняющегося от обязательств. Об этом спецмашин сообщила в интервью NEWS.ru.

Ключевые источники информации — это данные Федеральной налоговой службы, кредитные истории из бюро, заявления о получении кредитов, сведения о приобретенной недвижимости и имуществе, а также данные Социального фонда России.

— Часто плательщики искусственно занижают доходы, — поясняет эксперт. — Но современные цифровые сервисы дают возможность восстановить объективную картину.

Для этого необходимо запросить справки из ФНС о декларируемых доходах, проверить кредитную историю должника, собрать данные о крупных покупках и получить сведения о социальных отчислениях.