Юрист раскрыла эффективные способы доказать сокрытие доходов алиментоплательщиков

Юрист Людмила Александрова раскрыла эффективные способы доказать сокрытие доходов алиментоплательщиком. По ее словам, современные инструменты позволяют выявить реальные заработки родителя, уклоняющегося от обязательств. Об этом спецмашин сообщила в интервью NEWS.ru.
Ключевые источники информации — это данные Федеральной налоговой службы, кредитные истории из бюро, заявления о получении кредитов, сведения о приобретенной недвижимости и имуществе, а также данные Социального фонда России.
— Часто плательщики искусственно занижают доходы, — поясняет эксперт. — Но современные цифровые сервисы дают возможность восстановить объективную картину.
Для этого необходимо запросить справки из ФНС о декларируемых доходах, проверить кредитную историю должника, собрать данные о крупных покупках и получить сведения о социальных отчислениях.