Гастроэнтеролог предупредила об опасностях традиционной пасхальной глазури

Гастроэнтеролог Людмила Сухорукова предупредила о потенциальных опасностях традиционной пасхальной глазури. По словам специалиста, сладкая помадка на куличах может нести двойную угрозу здоровью. Об этом специалист рассказала в интервью NEWS.ru.
Основные риски — это использование сырых яиц в рецепте, риск заражения сальмонеллезом, возможность развития эшерихиоза, сердечно-сосудистые заболевания.
— Гоголь-моголь — это смесь яиц, молока и сахара, — поясняет врач. — Такой состав может быть вреден как из-за возможных бактерий, так и из-за влияния на сосуды".
Особенно осторожными быть нужно детям и пожилым людям, пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, людям с ослабленным иммунитетом и тем, кто следит за уровнем холестерина.