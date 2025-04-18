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Гастроэнтеролог предупредила об опасностях традиционной пасхальной глазури

Сладкая опасность: врач предупредила о рисках глазури на куличах.

Источник: Комсомольская правда

Гастроэнтеролог Людмила Сухорукова предупредила о потенциальных опасностях традиционной пасхальной глазури. По словам специалиста, сладкая помадка на куличах может нести двойную угрозу здоровью. Об этом специалист рассказала в интервью NEWS.ru.

Основные риски — это использование сырых яиц в рецепте, риск заражения сальмонеллезом, возможность развития эшерихиоза, сердечно-сосудистые заболевания.

— Гоголь-моголь — это смесь яиц, молока и сахара, — поясняет врач. — Такой состав может быть вреден как из-за возможных бактерий, так и из-за влияния на сосуды".

Особенно осторожными быть нужно детям и пожилым людям, пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, людям с ослабленным иммунитетом и тем, кто следит за уровнем холестерина.