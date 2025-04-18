Российских туристов с позором выгнали с пляжа в ОАЭ: вот что случилось

«Сегодня утром мы должны были туда поехать загорать и купаться, но увы. Оказалось, что вчера полиция выгнала с пляжа туристов за то, что они были в купальниках. Можно купаться якобы только в закрытой одежде. И кроме того, как нам рассказали, эти люди были оштрафованы», — говорит российская туристка.