Российских туристов с позором выгнали с пляжа в ОАЭ: вот что случилось

Российских туристов выгнали с пляжа Шардже в ОАЭ из-за нарушенного ими запрета на купальники. Об этом пишет Газета.ru со ссылкой на очевидцев происшествия.
«Сегодня утром мы должны были туда поехать загорать и купаться, но увы. Оказалось, что вчера полиция выгнала с пляжа туристов за то, что они были в купальниках. Можно купаться якобы только в закрытой одежде. И кроме того, как нам рассказали, эти люди были оштрафованы», — говорит российская туристка.
Отмечается, что россиян стали возить на другие пляжи, которые не относятся к отелям, где они проживают из-за сильного запаха после выброса нефтепродуктов. Администрация гостинец закрыла свои пляжи для посещения, но организовала трансфер до других мест купания. Правда, россиянам не сообщили, что на новых пляжах действуют более строгие правила на купальные костюмы. В результате туристам пришлось не только удалиться, но и заплатить штраф в казну ОАЭ.
Ранее KP.RU сообщил, что россияне рассказали о кошмарных условиях в гостинице Египта. В гостиницах не было света около 11 часов, а потом пропала горячая вода.