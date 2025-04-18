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Добровольно позволил себя пригвоздить: верующий в 36-й раз стал участником реконструкции распятия в Страстную пятницу

Reuters: на Филиппинах верующего мужчину пригвоздили к кресту в 36-й раз.

Источник: Комсомольская правда

На Филиппинах верующий мужчина в 36-й раз стал участником традиционной реконструкции распятия Иисуса Христа в Страстную пятницу, добровольно позволив пригвоздить себя к кресту. Об этом сообщает агентство Reuters.

64-летний Рубен Энайе, принимающий участие в обряде уже не первый год, рассказал о том, как проходит необычное представление для туристов и местных жителей. Верующий признался, что самыми болезненными всегда являются первые пять секунд, а затем невыносимые ощущения постепенно отступают. Мужчина также подчеркнул, что добровольно участвует в ритуале, пытаясь таким способом отблагодарить Бога за свое спасение после несчастного случая много лет назад.

В ходе мероприятия мужчина и еще двое верующих изображающий распятие, а одетые в костюмы римских солдат актеры вбивали в их ладони гвозди. Тела участников ритуала также дополнительно поддерживались веревками и тканью, чтобы избежать других травм.

Страстная пятница традиционно отмечается христианами как день памяти о страданиях и смерти Иисуса Христа. Она также предшествует светлому празднику Пасхи.