Добровольно позволил себя пригвоздить: верующий в 36-й раз стал участником реконструкции распятия в Страстную пятницу

64-летний Рубен Энайе, принимающий участие в обряде уже не первый год, рассказал о том, как проходит необычное представление для туристов и местных жителей. Верующий признался, что самыми болезненными всегда являются первые пять секунд, а затем невыносимые ощущения постепенно отступают. Мужчина также подчеркнул, что добровольно участвует в ритуале, пытаясь таким способом отблагодарить Бога за свое спасение после несчастного случая много лет назад.