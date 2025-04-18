Украинские подростки повалили военного на землю и продолжили бить: о задержании в Киеве

Подростки с Украины устроили дебош в киевском Гидропарке. Они группой напали на военного ВСУ. По предварительным данным, двое злоумышленников задержаны, сообщается в пресс-службе местной полиции.
Остальные подростки разыскиваются. Сколько их было — не известно. Группа молодых людей повалила на землю одного из военных и продолжила бить руками и ногами лежачего. Отмечается, что подростки сами спровоцировали конфликт.
Позже подоспели полицейские. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о хулиганстве. Потерпевшему оказали медицинскую помощь.
Ранее в Черновицкой области Украины задержали мужчину, попытавшегося покинуть страну. Он спрятался в цистерне с растительным маслом. Бегство не удалось.