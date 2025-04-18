Почему на Пасху красят яйца: значение традиции и как её чтут в Самарской области

Яйцо в христианстве символизирует гроб Господень и одновременно — новую жизнь. Окрашенное в красный цвет, оно напоминает о крови Христа, пролитой на кресте, и о Его Воскресении. Красный цвет также ассоциируется с царским достоинством и пасхальной радостью. Даря друг другу яйца с приветствием «Христос Воскресе!», верующие выражают веру в победу жизни над смертью.