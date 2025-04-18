В Южной Корее заявили о готовности возобновить прямые рейсы в РФ

«Я спросил у представителей национального авиаперевозчика Южной Кореи — Korean Air, как они смотрят на то, что есть такое желание возобновить прямые рейсы в Россию, и с их стороны услышал ответ, что, если это будет возможно, и текущие вопросы разрешатся, то они тоже к этому готовы», — сказал Чон Ён Ги в беседе с РИА Новости.