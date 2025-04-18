В Южной Корее заявили о готовности возобновить прямые рейсы в РФ

Южнокорейские авиакомпании готовы возобновить прямые рейсы в Российскую Федерацию в случае завершения украинского конфликта, заявил депутат.
Он добавил, что для возобновления авиарейсов необходима «нормализация международной обстановки».
«Я спросил у представителей национального авиаперевозчика Южной Кореи — Korean Air, как они смотрят на то, что есть такое желание возобновить прямые рейсы в Россию, и с их стороны услышал ответ, что, если это будет возможно, и текущие вопросы разрешатся, то они тоже к этому готовы», — сказал Чон Ён Ги в беседе с РИА Новости.
Чон Ён Ги является депутатом нацсобрания Южной Кореи от оппозиционной «Объединённой демократической партии» и членом комитета по земле и транспорту.
Он выразил мнение, что украинский конфликт идёт к своему завершению. Кроме того, с приходом к власти администрации Дональда Трампа отношения между РФ и Соединёнными Штатами могут наладиться.
Ранее сообщалось, что корейские средства массовой информации неверно истолковали планы Kia о продаже 50 тысяч автомобилей в РФ. В Hyundai Motor Group уточнили, что речь шла о рынках стран СНГ, а не о РФ.