На аукцион выставили редкий самородок, найденный семейной парой

На интернет-аукционе будет выставлен уникальный золотой самородок под названием «Золотая красавица», сообщает Popular Science. Этот редкий артефакт уже привлек внимание коллекционеров и ценителей драгоценных металлов по всему миру.
Самородок был обнаружен в 1979 году супругами Джоном и Фрэнсисом Аггиссами, увлечёнными поиском золота с помощью металлоискателя. Их находка оказалась поистине выдающейся — вес самородка составил около 145 тройских унций (примерно 4,5 килограмма), а его длина достигала 19 сантиметров.
По словам Крейга Киссика, вице-президента Heritage Auctions, столь крупные находки — настоящая редкость. В последние годы «Золотая красавица» находилась в частной коллекции в Швейцарии, но теперь стала доступна для покупки, и текущая ставка уже превысила 410 тысяч долларов.
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