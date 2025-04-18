На аукцион выставили редкий самородок, найденный семейной парой

По словам Крейга Киссика, вице-президента Heritage Auctions, столь крупные находки — настоящая редкость. В последние годы «Золотая красавица» находилась в частной коллекции в Швейцарии, но теперь стала доступна для покупки, и текущая ставка уже превысила 410 тысяч долларов.