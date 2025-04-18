Белый дом на своем сайте опубликовал страницу об «истинном происхождении» коронавируса

Кроме того, именно в Ухани располагается лаборатория «по исследованию атипичной пневмонии». Ее ученые занимались разработкой усиленных функций при «недостаточном уровне биобезопасности». Сама пандемия, по версии Белого дома, началась в конце 2019 года. Именно в Уханьском институте зафиксировали первую вспышку.