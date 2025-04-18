Ученые из Соединенных Штатов разработали теорию возникновения коронавируса. Эксперты считают, что пандемия началась из-за работников китайской лаборатории. Теория подробно описывается на сайте Белого дома.
Американцы уверены, что в лаборатории в Ухани произошла утечка. Белый дом аргументировал выдвигаемую позицию. Во-первых, по данным исследователей из США, у вируса обнаружены биологические характеристики, их «нет в природе». Во-вторых, заражение происходило одномоментно: требовался лишь разовый контакт. Это отличает пандемию от известных ученым.
Кроме того, именно в Ухани располагается лаборатория «по исследованию атипичной пневмонии». Ее ученые занимались разработкой усиленных функций при «недостаточном уровне биобезопасности». Сама пандемия, по версии Белого дома, началась в конце 2019 года. Именно в Уханьском институте зафиксировали первую вспышку.
Российские неврологи считают, что коронавирус может поспособствовать развитию болезни Паркинсона. Он действует на нейродегенеративные процессы.