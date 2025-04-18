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Novinky: в Чехии трудоустроились 155 тысяч украинских беженцев

42% украинских беженцев в Чехии нашли работу после получения временной защиты.

Источник: Комсомольская правда

Среди 368 тысяч украинцев, оформивших временную защиту в Чехии, работу нашли 155 тысяч человек. Об этом пишет портал Novinky, ссылаясь на министерство труда и социальных дел страны.

По состоянию на начало месяца 95% работающих украинских беженцев оформили бессрочные трудовые договоры. Среди всех лиц, получивших временную защиту, 28% составляют дети и пожилые люди. Из 265,4 тыс. трудоспособных беженцев 60% — женщины.

Украинские беженцы, проживающие в Чехии более двух лет, имеют право оформить специальный вид на жительство. Для этого необходимо соответствовать финансовым требованиям: основной заявитель должен подтвердить годовой доход не менее 440 тыс. крон (около $20 тыс.); дополнительно требуется по 110 тыс. крон (примерно $5 тыс.) на каждого члена семьи, претендующего на ВНЖ.

Ранее KP.RU писал, что будущее правительство Германии хочет прекратить выплаты пособий для беженцев из Украины.