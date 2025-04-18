Novinky: в Чехии трудоустроились 155 тысяч украинских беженцев

Украинские беженцы, проживающие в Чехии более двух лет, имеют право оформить специальный вид на жительство. Для этого необходимо соответствовать финансовым требованиям: основной заявитель должен подтвердить годовой доход не менее 440 тыс. крон (около $20 тыс.); дополнительно требуется по 110 тыс. крон (примерно $5 тыс.) на каждого члена семьи, претендующего на ВНЖ.