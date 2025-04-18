Российских туристов оштрафовали в ОАЭ за малоизвестное правило

На пляже, где отдыхали туристы, действуют более строгие правила, введенные в 2001 году.
Российских туристов, отдыхавших в ОАЭ, выгнали с пляжа в Шардже за то, что они были в купальниках. Об этом сообщает «Газета.ru».
«Полиция выгнала с пляжа туристов за то, что они были в купальниках. Можно купаться якобы только в закрытой одежде. И, кроме того, как нам рассказали, эти люди были оштрафованы», — приводит «Газета.ru» слова одной из туристок.
На пляже в Шардже с 2001 года действуют более строгие ограничения, о которых мало кто знает. Они касаются пристойного поведения туристов и включают в себя внешний вид отдыхающих.
Ранее российские туристы уже сталкивались с трудностями во время отдыха в ОАЭ: из-за разлива нефти на побережье Фуджейры многие жаловались на невозможность купаться и были вынуждены менять место проживания. Туроператоры тогда переводили отдыхающих в другие эмираты, включая Шарджу.