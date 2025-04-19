Белый дом опубликовал материал об «истинном» происхождении коронавируса

В заявлении также акцентируется внимание на том, что в Ухани функционирует ведущая китайская лаборатория по исследованию атипичной пневмонии, которая давно занимается экспериментами по усилению функций вирусов при недостаточном уровне биобезопасности. По информации американской стороны, осенью 2019 года, ещё до официального начала пандемии, у учёных Уханьского института вирусологии наблюдались симптомы, схожие с COVID-19.