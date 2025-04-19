Белый дом опубликовал материал об «истинном» происхождении коронавируса

По мнению американских властей, назвавших пять аргументов в пользу своей версии, пандемия CoViD-19 началась в результате утечки из лаборатории в китайском городе Ухань. Аргументы основываются на уникальных «биологических характеристиках», не встречающихся в природе, однократном характере заражения и исследованиях, проводимых в Уханьском институте вирусологии.
«Почти по всем научным меркам, если бы существовали доказательства природного происхождения, они бы уже появились. Но их нет», — говорится в заявлении Белого дома.
В заявлении также акцентируется внимание на том, что в Ухани функционирует ведущая китайская лаборатория по исследованию атипичной пневмонии, которая давно занимается экспериментами по усилению функций вирусов при недостаточном уровне биобезопасности. По информации американской стороны, осенью 2019 года, ещё до официального начала пандемии, у учёных Уханьского института вирусологии наблюдались симптомы, схожие с COVID-19.
Ранее вирусолог предупредила о высокой смертности (до 42%) от ближневосточного респираторного синдрома коронавируса MERS. Эксперт выразила опасения, что COVID-19 может мутировать в MERS, поскольку коронавирусы чрезвычайно быстро образуют новые штаммы. Она отметила, что коронавирусы по скорости мутаций превзошли даже вирус гриппа.