Что можно и нельзя делать в день Евтихия Тихого и Еремы Пролетного 19 апреля

Православная церковь 19 апреля вспоминает святителя Евтихия и мученика Иеремия. В народе принято отмечать день Евтихия Тихого и Еремы Пролетного. Так, название появилось по причине безветренной погоды 19 апреля. Что касается названия Пролетный, то его связывали с сильным ветром, предсказывавшим плохой урожай.
Что нельзя делать 19 апреля.
Не следует рубить яблони. Вместе с тем не рекомендуется гнуть и ломать ветки. Предки верили, что все указанное может привести к серьезным проблемам. Не срывали цветы с яблони. Это грозило сложностями в любовных отношениях. Беременным женщинам 19 апреля не стоит ходить с распущенными волосами — роды окажутся долгими.
Что можно делать 19 апреля.
По традиции, 19 апреля хозяйки пекли пироги. Чаще всего они были с яблочной или же гороховой начинкой. А еще в указанную дату всегда зацветали яблони. В связи с этим незамужние девушки шли в яблоневый сад, чтобы найти первые цветы. Та, которая заметила цветок первой, выйдет замуж по любви.
Согласно приметам, яркое солнце предупреждает о морозах. В том случае, если утки строят гнезда у воды, лето будет сухи. Если же птицы строят утки вдалеке от воды, то ждали дождливого лета.
Ранее мы узнали, что можно и нельзя делать в Великую субботу 19 апреля, которую называют Пасхальный сочельник.
Кстати, белорусские эпидемиологи сказали, как выбрать кулич в магазине.
Тем временем «Минскхлебпром» сказал, что приготовил и заморозил к Пасхе еще месяц назад.
Кроме того, белорусские эпидемиологи сказали, сколько можно хранить пасхальные яйца, как их выбирать и чем красить.
А еще белорусы смогут освятить куличи и яйца на Пасху 19 и 20 апреля в храмах страны.