Что можно и нельзя делать в день Евтихия Тихого и Еремы Пролетного 19 апреля

По традиции, 19 апреля хозяйки пекли пироги. Чаще всего они были с яблочной или же гороховой начинкой. А еще в указанную дату всегда зацветали яблони. В связи с этим незамужние девушки шли в яблоневый сад, чтобы найти первые цветы. Та, которая заметила цветок первой, выйдет замуж по любви.