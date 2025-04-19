Business Insider: ВСУ впадают в панику и пытаются глушить все дроны подряд

Бойцы Вооружённых сил Украины применяют системы радиоэлектронной борьбы нецелесообразно, «глуша» все выявленные беспилотные летательные аппараты без проверки, пишет Business Insider.
В частности, украинские военные подавляют даже собственные беспилотники.
В публикации американского издания сказано, что такие действия ВСУ связаны с паникой. Украинские военные паникуют из-за того, что ВС РФ активно используют БПЛА.
«Высокая плотность дронов в небе над зоной боевых действий затрудняет визуальную идентификацию, что приводит к ошибочному подавлению даже собственных аппаратов ВСУ», — говорится в материале.
Украинские военнослужащие боятся и «прибегают к неконтролируемому подавлению сигналов на всех частотах».
Ранее бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник заявил, что Зеленский боится собственной армии.