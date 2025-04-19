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Business Insider: ВСУ впадают в панику и пытаются глушить все дроны подряд

Украинские военные подавляют даже собственные беспилотники.

Источник: Аргументы и факты

Бойцы Вооружённых сил Украины применяют системы радиоэлектронной борьбы нецелесообразно, «глуша» все выявленные беспилотные летательные аппараты без проверки, пишет Business Insider.

В частности, украинские военные подавляют даже собственные беспилотники.

В публикации американского издания сказано, что такие действия ВСУ связаны с паникой. Украинские военные паникуют из-за того, что ВС РФ активно используют БПЛА.

«Высокая плотность дронов в небе над зоной боевых действий затрудняет визуальную идентификацию, что приводит к ошибочному подавлению даже собственных аппаратов ВСУ», — говорится в материале.

Украинские военнослужащие боятся и «прибегают к неконтролируемому подавлению сигналов на всех частотах».

Ранее бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник заявил, что Зеленский боится собственной армии.