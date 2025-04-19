Михаилу Боярскому проведут операцию по стабилизации позвонков

Несчастный случай произошёл 14 апреля во время репетиции, когда Боярский упал с трёхметровой высоты. Несмотря на боль, актёр продолжил работать после обезболивающего укола и не стал сразу обращаться за медицинской помощью. Лишь спустя два дня, когда состояние резко ухудшилось, он самостоятельно прибыл в больницу.