Михаилу Боярскому проведут операцию по стабилизации позвонков

Михаилу Боярскому предстоит операция по стабилизации позвонков после серьёзной травмы. Медики выявили у него сочетанную травму грудной клетки и позвоночника, компрессионные переломы, а также ушиб лёгкого и посттравматическую пневмонию.
Несчастный случай произошёл 14 апреля во время репетиции, когда Боярский упал с трёхметровой высоты. Несмотря на боль, актёр продолжил работать после обезболивающего укола и не стал сразу обращаться за медицинской помощью. Лишь спустя два дня, когда состояние резко ухудшилось, он самостоятельно прибыл в больницу.
По оценкам врачей, артисту предстоит длительное лечение: операция и последующее восстановление могут занять более полугода. Сейчас здоровье Михаила Боярского находится под пристальным наблюдением специалистов.
Ранее в Театре им. Ленсовета сообщили, что Боярский временно перестанет играть в спектакле «из-за болезни». Чем конкретно болен артист, его коллеги не уточнили.