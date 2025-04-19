Календарь на 19 апреля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

19 апреля в России свой профессиональный праздник отмечают юристы МВД, работники полиграфии и ломоперерабатывающей отрасли. Во всем мире поздравления принимают работники цирков. У православных христиан начинается Великая суббота — последний день перед Пасхой. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 19 апреля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».
Праздники в России и мире 19 апреля.
* ~День юридической службы министерства внутренних дел России~
В 2003 году в календаре профессиональных праздников появилась еще одна дата — День юридической службы министерства внутренних дел России. Первоначально праздник отмечался в июле, но в 2018 году перенесли на апрель, приурочив к историческому событию. 19 апреля 1782 года российская императрица Екатерина II утвердила Устав Благочиния, который сформировал полицейское право. Сегодня юристы МВД РФ помогают совершенствовать нормативное правовое регулирование правоохранительной сферы.
* ~День российской полиграфии~
Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники полиграфической отрасли. Именно благодаря их стараниям мы берем в руки красивые, качественно выполненные книги, глянцевые журналы, газеты. Праздник отмечается с 2014 года, он приурочен к старинной дате — 19 апреля 1563 года. Именно в этот день на Руси началась работа над первой печатной книгой — «Апостол». Ко Дню российской полиграфии в библиотеках проходят квизы, лекции и обучающие мероприятия.
* ~День работника ломоперерабатывающей отрасли в РФ~
Этот неофициальный праздник отмечают предприятия, утилизирующие металлические отходы. Приурочен он ко дню учреждения объединения «Металлоторг» в 1922 году. Именно на него в СССР были возложены задачи по сбору и сбыту металлического лома. Сегодня утилизации металлоотходов по-прежнему уделяется большое внимание.
* ~День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи в 1783 году~
Эта памятная дата установлена по приказу президента РФ в 2018 году. Корни праздника уходят в 1783 год, когда императрица Екатерина Великая подписала Манифест «О принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую державу». Присоединение этих территорий обеспечило России выход к Черному морю и безопасность границы на юге.
* ~Всемирный день цирка~
Этот международный праздник отмечается с 2010 года в третью субботу апреля. Дата появилась по инициативе Европейской цирковой ассоциации и Всемирной федерации цирка. Каждый год к 19 апреля цирковые сообщества создают особенные программы и принимают поздравления зрителей. В России старейшим цирком считается Большой Санкт-Петербургский государственный цирк или, как его еще называют, — Цирк Чинизелли, открывшийся в 1877 году.
Какие праздники и памятные даты отмечаются 19 апреля в других странах.
Фестиваль воздушных змеев — Китай. Драконы — одни из главных героев китайской мифологии. В их честь в городе Вэйфань ежегодно проходит зрелищный фестиваль воздушных змеев. Это мероприятие международное. Специально к фестивалю участники из разных стран мира создают роскошных воздушных змеев самых разных форм и расцветок.
Дeнь блaгoдapнocти мужу — США. Отмечается каждый год в третью субботу апреля. В этот день жены выражают свою любовь и признательность своим вторым половинкам. Дата чем-то напоминает День святого Валентина, но при этом менее пышная. В этот праздник жены стараются приготовить мужьям их любимые блюда, а если на это не остается сил и времени, просто обнимают и говорят добрые слова.
День примулы или первоцвета — Великобритания. Этот цветок олицетворяет раннюю весну и обещание теплой погоды. В Великобритании он знаменует собой начало новой жизни. 19 апреля англичане вспоминают выдающегося государственного деятеля и премьер-министра Бенджамина Дизраэли, чьим любимым цветком была примула.
Религиозные праздники 19 апреля.
* Великая Суббота Страстной седмицы.
Великая Суббота — самая важная для христиан суббота в году. В этот день верующие вспоминают погребение тела Иисуса Христа и сошествие его души в ад. Разрушив врата ада, Христос вывел оттуда души праведников, возвестив победу жизни над смертью. В этот день в церкви освящают куличи, крашеные яйца и другие пасхальные блюда. А вечером прихожане собираются на главную службу года — полунощницу, крестный ход и Пасхальную утреню.
* День памяти Святителя Евтихия.
Святитель Евтихий, архиепископ Константинопольский, родился на западе Малой Азии, во Фригийской области. Мальчика воспитал в духе христианства дедушка-священник. Когда Евтихий подрос, он отправился в Константинополь, чтобы получить образование. Юноша отлично учился, но со временем принял решение посвятить себя не науке, а Богу. Он удалился в монастырь. В 552 году святителя Евтихия возвели на патриарший престол. В период распространения ереси он был подвергнут гонениям и отправлен в ссылку в монастырь. Во время изгнания он вымолил исцеление для множества людей и совершил много чудес. После 12-летнего изгнания вернулся на патриарший престол.
Народные праздники и приметы 19 апреля.
* Евтихий Тихий да Ерема Пролетный.
Этот народный праздник назван в честь святителя Евтихия и мученика Иеремия, погибшего за христианскую веру. В этот период в южных областях начинали цвести яблони. Их нежные, белоснежные лепестки были символом девичьей красоты и целомудрия. В этот день было принято отдавать дань уважения яблоне. Чтобы дерево давало щедрый урожай, нужно было поклониться ему, покрасить ствол для защиты от вредителей и подпереть ветки — чтобы они не сломались под тяжестью яблок.
* Приметы.
Если день не ветреный — ждать раннего урожая хлеба.
Сильный ветер — к плохому урожаю.
Пасмурное, но сухое утро — к весне без дождей.
Воробьи перестали щебетать — жди похолодания.
С севера подул ветер — могут вернуться заморозки.
Какие исторические события произошли 19 апреля.
* 1839 год — Лондонским договором признана независимость Бельгии от Нидерландов.
Дни рождения и юбилеи 19 апреля.
* В 1801 году родился Густав Теодор Фехнер — немецкий психолог, основоположник психофизики.
Кто отмечает дни рождения.
* 84 года исполняется Виталию Игнатенко — заслуженному журналисту России, генеральному директору ИТАР-ТАСС в 1991—2012 гг.