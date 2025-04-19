Календарь на 19 апреля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Святитель Евтихий, архиепископ Константинопольский, родился на западе Малой Азии, во Фригийской области. Мальчика воспитал в духе христианства дедушка-священник. Когда Евтихий подрос, он отправился в Константинополь, чтобы получить образование. Юноша отлично учился, но со временем принял решение посвятить себя не науке, а Богу. Он удалился в монастырь. В 552 году святителя Евтихия возвели на патриарший престол. В период распространения ереси он был подвергнут гонениям и отправлен в ссылку в монастырь. Во время изгнания он вымолил исцеление для множества людей и совершил много чудес. После 12-летнего изгнания вернулся на патриарший престол.