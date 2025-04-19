В Москве пройдет городской субботник

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Субботник, который планировался в Москве 12 апреля и был перенесен из-за похолодания и снегопада, состоится 19 апреля. Участники приведут в порядок газоны, обустроят цветники, высадят деревья в парках, во дворах и на территориях социальных объектов.