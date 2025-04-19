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В Москве пройдет городской субботник

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Субботник, который планировался в Москве 12 апреля и был перенесен из-за похолодания и снегопада, состоится 19 апреля. Участники приведут в порядок газоны, обустроят цветники, высадят деревья в парках, во дворах и на территориях социальных объектов.

Источник: Агентство «Москва»

«На субботник приглашаем всех желающих», — написал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Информация о местах проведения субботников и пунктах выдачи инвентаря была опубликована в СМИ, на сайтах префектур и районных управ. Там же есть контакты ответственных за организацию работ.

Генеральную уборку столицы традиционно проводят в апреле. Месячник весеннего благоустройства в Москве включает приведение в порядок городских территорий, домов и дворов, дорог, мостов и памятников. Также к открытию сезона подготавливаются фонтаны.