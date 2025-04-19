В Москве пройдет городской субботник

«На субботник приглашаем всех желающих», — написал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
Информация о местах проведения субботников и пунктах выдачи инвентаря была опубликована в СМИ, на сайтах префектур и районных управ. Там же есть контакты ответственных за организацию работ.
Генеральную уборку столицы традиционно проводят в апреле. Месячник весеннего благоустройства в Москве включает приведение в порядок городских территорий, домов и дворов, дорог, мостов и памятников. Также к открытию сезона подготавливаются фонтаны.