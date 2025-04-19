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В Кремле откроется 20-й сезон развода пеших и конных караулов

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Первая в этом году торжественная церемония развода пеших и конных караулов пройдет в Кремле. Военнослужащие Президентского полка откроют 20-й сезон на месяц раньше, чем обычно.

Источник: AP 2024

За прошедшие годы субботние выступления военнослужащих Президентского полка заслужили репутацию одной из визитных карточек Кремля. Посмотреть на перестроения военнослужащих на Соборной площади к полудню собираются сотни зрителей. В торжественном разводе караулов объединены различные элементы российских воинских ритуалов, включая демонстрацию строевых приемов с оружием, элементов «конной карусели» под аккомпанемент духового состава Президентского оркестра.

В основу программы выступления Роты специального караула Президентского полка положены перестроения военнослужащих в различные фигуры, среди выполняемых элементов, например, «квадрат», «крест», «ромб», «круг», «шпалера», «реверс», «часы», «ручей», «расческа», «круг». Вторая часть программы — выступление Кавалерийского почетного эскорта, когда демонстрируются различные виды конного построения, а также строевые приемы со штатным холодным оружием. Всадники выступают на лошадях русской верховой, тракененской и ганноверской пород вороной и гнедой мастей.

Современная церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка проводится каждую субботу в теплое время с 2005 года. Перерыв был сделан в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Посмотреть на церемониал может любой желающий, купив билет на посещение Кремля.