В Кремле откроется 20-й сезон развода пеших и конных караулов

Современная церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка проводится каждую субботу в теплое время с 2005 года. Перерыв был сделан в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Посмотреть на церемониал может любой желающий, купив билет на посещение Кремля.