В Москве на пасхальных богослужениях ожидают более 1,5 млн верующих

Как сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин, в столице на прихрамовых территориях и фестивальных площадках по всему городу с 19 по 30 апреля пройдет фестиваль «Пасхальный дар», где можно будет приобрести товары некоммерческих организаций. В «домики добра» «Москва помогает» можно будет передать подарки участникам СВО и детям из Донбасса и Новороссии, также гостям предложат выбрать питомца и помочь животным из приютов.