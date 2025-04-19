В Москве на пасхальных богослужениях ожидают более 1,5 млн верующих

«Так как в эти дни Пасха отмечается не только православными, то на богослужениях ожидаем свыше 1,5 млн верующих. Православных храмов в столице будет открыто более 540, с учетом других конфессий их количество превышает 580», — сказал Сучков.
Городской общественный транспорт в Москве будет работать в ночь с 19 на 20 апреля дольше обычного. В пасхальную ночь метро и МЦК будут открыты для входа до 02:00. Во время праздничных богослужений рядом с крупнейшими храмами — на станциях «Кропоткинская» и «Бауманская» — будут дежурить инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров.
Около 150 маршрутов наземного транспорта будут в пасхальную ночь перевозить пассажиров до 03:30. В обычном режиме будут работать 18 регулярных ночных маршрутов. В воскресенье ГУП «Мосгортранс» организует бесплатное транспортное обслуживание крупных городских кладбищ.
Порядка 300 объемно-декоративных и световых конструкций установили в Москве перед Пасхой около церквей и храмов, на улицах и площадях. «Это пасхальные яйца и венки, световые арки и деревья. У храма Христа Спасителя установили большое пасхальное яйцо, украшенное яркими цветами и буквами “ХВ”. На площадках у здания появился 30-метровый “цветущий” тоннель», — отметил заммэра Москвы Петр Бирюков.
Также на территориях столичных храмов размещены украшения — пасхальные яйца с растительным орнаментом и геометрическими узорами, которые будут подсвечиваться вечером. Кроме того, сделаны островки с цветущими деревьями и мельницами. В Парке Яуза поставили декоративные конструкции с пасхальными яйцами и курочками, обустроили аллею из розовых световых деревьев, украшенных подвесками в виде пасхальных яиц.
Пасхальный фестиваль
Как сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин, в столице на прихрамовых территориях и фестивальных площадках по всему городу с 19 по 30 апреля пройдет фестиваль «Пасхальный дар», где можно будет приобрести товары некоммерческих организаций. В «домики добра» «Москва помогает» можно будет передать подарки участникам СВО и детям из Донбасса и Новороссии, также гостям предложат выбрать питомца и помочь животным из приютов.
Как отмечается на сайте сервиса Russpass, в рамках фестиваля пройдут спортивная программа, а также весенние концерты, спектакли, особое внимание уделят инклюзивным театрам — в этом году их порядка десяти. Зрители увидят спектакли с участием артистов с особенностями здоровья, включая постановки с сурдопереводом.
Кроме того, 20 апреля у храма Живоначальной Троицы в Свиблове юные художники московских школ искусств распишут двухметровые арт-объекты — 15 моделей пасхальных яиц. Тема росписи — «Святые покровители русского воинства». Расписные пасхальные яйца можно будет увидеть и на Тверской площади — здесь их украсят порядка 30 студентов творческих вузов и молодые современные художники.
Запланировано около 1,5 тыс. мастер-классов для детей и взрослых, участники научатся печь традиционные куличи и создавать сувениры. Также на десяти окружных площадках впервые появятся автосимуляторы, гостей ждут реалистичные заезды на гоночных сиденьях с рулем и педалями.