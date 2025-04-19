Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

А. Сухой и П. Кукуян рассудят игры тольяттинского «Акрона» и самарских «Крыльев»

Российский футбольный союз утвердил главных арбитров на матчи 25-го тура чемпионата страны.

Российский футбольный союз утвердил главных арбитров на матчи 25-го тура чемпионата страны.

Встречу «Акрона» со «Спартаком» (12+) рассудит Алексей Сухой. Ему помогут Игорь Демешко и Александр Богданов. Резервный — Егор Егоров. На ВАР и АВАР будут сидеть Виталий Мешков и Вера Опейкина.

Главным судьей на матч «Крылья Советов» — ЦСКА (12+) назначили Павла Кукуяна. Ассистенты — Алексей Стипиди и Андрей Гурбанов. Резервный рефери — Игорь Захаров. На видео — Сергей Иванов и Виталий Мешков.

Недавно писали, что игроки тольяттинского «Акрона» пробежали 2,89 тыс. километров в 24-х турах РПЛ. Футболисты «КС» поменьше — 2,82 тыс.

Хотите следить за важными новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал!