А. Сухой и П. Кукуян рассудят игры тольяттинского «Акрона» и самарских «Крыльев»

Встречу «Акрона» со «Спартаком» (12+) рассудит Алексей Сухой. Ему помогут Игорь Демешко и Александр Богданов. Резервный — Егор Егоров. На ВАР и АВАР будут сидеть Виталий Мешков и Вера Опейкина.