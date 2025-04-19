А. Сухой и П. Кукуян рассудят игры тольяттинского «Акрона» и самарских «Крыльев»

Российский футбольный союз утвердил главных арбитров на матчи 25-го тура чемпионата страны.
Главным судьей на матч «Крылья Советов» — ЦСКА (12+) назначили Павла Кукуяна. Ассистенты — Алексей Стипиди и Андрей Гурбанов. Резервный рефери — Игорь Захаров. На видео — Сергей Иванов и Виталий Мешков.
Недавно писали, что игроки тольяттинского «Акрона» пробежали 2,89 тыс. километров в 24-х турах РПЛ. Футболисты «КС» поменьше — 2,82 тыс.
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