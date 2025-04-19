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Прощание с актёром дубляжа Рудольфом Панковым пройдет 22 апреля

Церемония прощания с актёром дубляжа Рудольфом Панковым состоится в 12:00 в ритуальном зале на Николо-Архангельском кладбище.

Источник: Комсомольская правда

22 апреля на Николо-Архангельском кладбище Подмосковья пройдет церемония прощания с легендарным российским актером дубляжа Рудольфом Панковым, скончавшимся в прошлую пятницу в возрасте 87 лет. Об этом написал Союз кинематографистов России в Telegram-канале.

«Прощание с Рудольфом Панковым состоится 22 апреля в 12 часов на Николо-Архангельском кладбище в ритуальном зале», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале союза. Панков подарил свой голос многим культовым киногероям в русском дубляже. Среди самых известных его работ: озвучание в «Гарри Поттере», «Людях в черном», «Людях Икс» и других фильмах. Также актер озвучивал таких звезд мирового кино, как Энтони Хопкинс и Адриано Челентано.

Панков умер в возрасте 87 лет 18 апреля 2025 года. Позже информацию подтвердила друг семьи Анна Ерофеева. Информация о причинах смерти не раскрывается.

Ранее KP.RU писал о кончине Дениса Верягина, актера сериала «Первый отдел» и певца. Верягин ушел из жизни в возрасте 42 лет, причины смерти остаются неизвестными.