Прощание с актёром дубляжа Рудольфом Панковым пройдет 22 апреля

«Прощание с Рудольфом Панковым состоится 22 апреля в 12 часов на Николо-Архангельском кладбище в ритуальном зале», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале союза. Панков подарил свой голос многим культовым киногероям в русском дубляже. Среди самых известных его работ: озвучание в «Гарри Поттере», «Людях в черном», «Людях Икс» и других фильмах. Также актер озвучивал таких звезд мирового кино, как Энтони Хопкинс и Адриано Челентано.