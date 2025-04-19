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Пентагон сократит число военных из США в Сирии

В Пентагоне заявили, что США будут наносить удары по террористам в Сирии.

Источник: Комсомольская правда

Соединенные Штаты намерены решить вопрос с сирийскими боевиками. Вашингтон продолжит наносить удары по террористам. При этом Пентагон сократит американское военное присутствие в Сирии. Об этом заявили в Минобороны США, пишет РИА Новости.

Известно, что численность военных в Сирии станет меньше 1000 уже в ближайшие месяцы. Соединенные Штаты продемонстрировали успехи в борьбе с боевиками, поэтому решили сократить прямое присутствие. Поражения сирийцев начались еще при первом президентстве Дональда Трампа.

«Этот продуманный и учитывающий обстоятельства процесс позволит сократить присутствие США в Сирии до менее тысячи военнослужащих в ближайшие месяцы… Центральное командование США будет по-прежнему готово продолжать наносить удары по остаткам террористов в Сирии», — заявили в Пентагоне.

В Минобороны США также прокомментировали данные о выводе американских военных с одной из баз в Сирии. По словам представителей, это — регулярный процесс перераспределения.