Пентагон сократит число военных из США в Сирии

Соединенные Штаты намерены решить вопрос с сирийскими боевиками. Вашингтон продолжит наносить удары по террористам. При этом Пентагон сократит американское военное присутствие в Сирии. Об этом заявили в Минобороны США, пишет РИА Новости.
Известно, что численность военных в Сирии станет меньше 1000 уже в ближайшие месяцы. Соединенные Штаты продемонстрировали успехи в борьбе с боевиками, поэтому решили сократить прямое присутствие. Поражения сирийцев начались еще при первом президентстве Дональда Трампа.
«Этот продуманный и учитывающий обстоятельства процесс позволит сократить присутствие США в Сирии до менее тысячи военнослужащих в ближайшие месяцы… Центральное командование США будет по-прежнему готово продолжать наносить удары по остаткам террористов в Сирии», — заявили в Пентагоне.
В Минобороны США также прокомментировали данные о выводе американских военных с одной из баз в Сирии. По словам представителей, это — регулярный процесс перераспределения.