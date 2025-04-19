Пентагон сократит число военных из США в Сирии

Известно, что численность военных в Сирии станет меньше 1000 уже в ближайшие месяцы. Соединенные Штаты продемонстрировали успехи в борьбе с боевиками, поэтому решили сократить прямое присутствие. Поражения сирийцев начались еще при первом президентстве Дональда Трампа.