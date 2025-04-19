РФС пожизненно дисквалифицировал двух футболистов за договорной матч

Бывшие футболисты клуба «Коломна» Никита Мерзлюк и Кадыргали Симбаев пожизненно от любой деятельности, связанной с футболом. Причиной столь строгого наказания стала организация договорного матча между «Амкалом» и «Коломной» в рамках 1/256 финала Кубка России сезона 2024/2025 годов. Соответствующее решение принял контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза.