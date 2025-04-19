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РФС пожизненно дисквалифицировал двух футболистов за договорной матч

Бывшие футболисты клуба «Коломна» Никита Мерзлюк и Кадыргали Симбаев пожизненно от любой деятельности, связанной с футболом. Причиной столь строгого наказания стала организация договорного матча между «Амкалом» и «Коломной» в рамках 1/256 финала Кубка России сезона 2024/2025 годов. Соответствующее решение принял контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза.

Два футболиста больше никогда не смогут играть официальные матчи после сговора.

Бывшие футболисты клуба «Коломна» Никита Мерзлюк и Кадыргали Симбаев пожизненно от любой деятельности, связанной с футболом. Причиной столь строгого наказания стала организация договорного матча между «Амкалом» и «Коломной» в рамках 1/256 финала Кубка России сезона 2024/2025 годов. Соответствующее решение принял контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза.

«Запретить Никите Мерзлюку и Кадыргали Симбаеву осуществлять любую связанную с футболом деятельность пожизненно», — говорится в сообщении пресс-службы РФС о решении комитета. Заявление размещено на официальном сайте союза.

Ранее РФС пообещал проверить матч «Урал»- «Нефтехимик» после сообщений, что он мог быть договорным. Президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов отверг обвинение в организации подобного рода деятельности.