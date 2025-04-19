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Михаил Боярский не заметил, что сломал рёбра после падения в театре

Актёр обратился к медикам только после того, «как стало совсем плохо».

Источник: Аргументы и факты

Актёр Михаил Боярский не заметил, что сломал рёбра после падения с трёхметровой высоты в театре, он обратился к медикам только после того, «как стало совсем плохо».

Об этом журналистам рассказал сын Боярского, председатель комитета по информполитике Сергей Боярский.

«Михаил Сергеевич не заметил, что сломал рёбра после падения и пошёл к врачу только после того, как стало совсем плохо», — сказал он в беседе с Mash.

В публикации также сказано, что Боярский расстроен из-за того, что «проведёт столько времени без сцены». Он не любит больничную обстановку. Планируется, что уже через семь дней дети заберут его домой.

Ранее сообщалось, что Боярского госпитализировали после падения с трёхметровой высоты.

В настоящее время 75-летний актёр играет роль герцога Эскала в спектакле «Ромео и Джульетта» в Театре имени Ленсовета.

По данным журналистов, Михаилу Боярскому предстоит операция.