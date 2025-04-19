Михаил Боярский не заметил, что сломал рёбра после падения в театре

Актёр Михаил Боярский не заметил, что сломал рёбра после падения с трёхметровой высоты в театре, он обратился к медикам только после того, «как стало совсем плохо».
Об этом журналистам рассказал сын Боярского, председатель комитета по информполитике Сергей Боярский.
«Михаил Сергеевич не заметил, что сломал рёбра после падения и пошёл к врачу только после того, как стало совсем плохо», — сказал он в беседе с Mash.
В публикации также сказано, что Боярский расстроен из-за того, что «проведёт столько времени без сцены». Он не любит больничную обстановку. Планируется, что уже через семь дней дети заберут его домой.
Ранее сообщалось, что Боярского госпитализировали после падения с трёхметровой высоты.
В настоящее время 75-летний актёр играет роль герцога Эскала в спектакле «Ромео и Джульетта» в Театре имени Ленсовета.
По данным журналистов, Михаилу Боярскому предстоит операция.