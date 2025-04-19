Досрочная пенсия. Кому она положена и как получить выплаты

Она отметила, что пенсия назначается досрочно мужчинам по достижении возраста 50 лет и женщинам по достижении возраста 45 лет, если они проработали соответственно не менее 10 лет и 7 лет 6 месяцев на подземных работах, на работах с вредными условиями труда и в горячих цехах. При этом имеют страховой стаж соответственно не менее 20 и 15 лет.