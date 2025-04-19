Досрочная пенсия. Кому она положена и как получить выплаты

Кто имеет право на досрочную пенсию.
Досрочная пенсия в РФ положена работникам вредных, опасных производств и людям с тяжёлыми условиями труда. Женщины могут выйти на пенсию в 45 лет, мужчины — в 50. При этом общий стаж для женщин составляет 15 лет, специальный — 7,5 года, для мужчин — 20 и 10 лет соответственно. Об этом рассказал старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Петр Гусятников.
Право на досрочную пенсию имеют и работники территорий Крайнего Севера. Женщины могут отправиться на заслуженный отдых в 50 лет, мужчины — в 55 лет, имея стаж в 20 и 25 лет соответственно.
Многодетные матери могут выйти на пенсию досрочно. При наличии троих детей женщина может выйти на пенсию на 3 года раньше, четверых — на 5 лет, пятерых и более — на 10 лет.
— Ещё одна категория льготников — граждане с большим трудовым стажем. При наличии стажа в 37 лет для женщин и 42 года для мужчин можно выйти на заслуженный отдых на 2 года раньше, — пояснил Петр Гусятников.
Предпенсионеры могут выйти на пенсию досрочно, если они потеряли работу в связи с ликвидацией предприятия, им остаётся до пенсии менее 5 лет, при условии что они не могут устроиться на новую работу. При этом женщины должны иметь 20 лет стажа, мужчины — 25 лет.
— Условно говоря, пенсия может быть назначена досрочно по трём причинам: в связи с длительным трудовым стажем, в связи с выполнением определённых работ, а также в связи с особыми жизненными условиями. Следует учитывать, что при подсчёте страхового стажа, дающего право на назначение досрочной пенсии по данному основанию, учитывается только период работы и период получения пособия по временной нетрудоспособности. Иные страховые периоды, например период осуществления ухода за ребёнком, период получения пособия по безработице, не учитываются, — рассказала юрист «Европейской юридической службы» Екатерина Ноженко.
Она отметила, что пенсия назначается досрочно мужчинам по достижении возраста 50 лет и женщинам по достижении возраста 45 лет, если они проработали соответственно не менее 10 лет и 7 лет 6 месяцев на подземных работах, на работах с вредными условиями труда и в горячих цехах. При этом имеют страховой стаж соответственно не менее 20 и 15 лет.
— Если же работники трудились на перечисленных работах не менее половины установленного выше срока и имеют необходимый страховой стаж, страховая пенсия им назначается с уменьшением ранее установленного возраста выхода на пенсию (60 лет — для мужчин и 55 — для женщин) на один год за каждый полный год такой работы, — пояснила Екатерина Ноженко.
Отдельное право выйти на пенсию досрочно есть у женщин, которые работали, например, в качестве трактористов-машинистов в сельском хозяйстве или в качестве машинистов строительных, дорожных и погрузочно-разгрузочных машин.
Перечень профессий, которые дают право на досрочную пенсию, достаточно большой. Это лишь несколько примеров.
Как выйти на пенсию досрочно.
Чтобы выйти на досрочную пенсию, надо обратиться с заявлением в СФР не ранее чем за месяц до предполагаемой даты. Сделать это можно лично, через «Госуслуги», через МФЦ или работодателя.
— СФР запросит список документов, в каждом случае он может отличаться, но вас точно попросят предоставить: паспорт, СНИЛС и трудовую книжку, — рассказал Петр Гусятников.
Екатерина Ноженко пояснила, что работники, которые трудились во вредных и тяжёлых условиях, могут претендовать на досрочное назначение пенсии даже в случае, если ими выработан не полный специальный стаж, но не менее половины от требуемого.
— Также важно, чтобы профессия, по которой выполнялась работа, была поименована в списках профессий, дающих право на досрочное назначение пенсий, равно как и организация, в которой работает человек. Такие списки утверждаются Правительством РФ, — добавила Екатерина Ноженко.