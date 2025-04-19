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В Вологде закрыли алкоточку в виде «дыры в заборе»

Женщина, осуществлявшая незаконную торговлю спиртным, привлечена к ответственности.

Источник: Аргументы и факты

Полиция Вологды оперативно пресекла деятельность нелегальной точки продажи алкоголя, организованной в буквальном смысле через «дыру в заборе». За незаконную торговлю спиртным 55-летняя женщина привлечена к ответственности и оштрафована, сообщил мэр города Андрей Накрошаев.

Инцидент получил широкий резонанс после того, как губернатор Вологодской области Георгий Филимонов пообещал устранить подобные «дырки» в системе, ссылаясь на видео, опубликованное в Telegram. На кадрах было видно, как через отверстие в заборе продавался алкоголь.

По словам Накрошаева, «окно» на улице Пролетарской уже ликвидировано, а в отношении нарушительницы составлены административные материалы за незаконное предпринимательство и реализацию спиртного без лицензии. Изъятая продукция направлена на экспертизу.

Ранее Минэкономразвития Нижегородской области опубликовало проект закона об ограничении продажи алкоголя. Целью законопроекта является снижение потребления спиртного и уменьшение частоты заболеваний.