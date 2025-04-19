В Вологде закрыли алкоточку в виде «дыры в заборе»

Инцидент получил широкий резонанс после того, как губернатор Вологодской области Георгий Филимонов пообещал устранить подобные «дырки» в системе, ссылаясь на видео, опубликованное в Telegram. На кадрах было видно, как через отверстие в заборе продавался алкоголь.