У них на это 8 причин: Почему внеземные цивилизации игнорируют Землю

Можно вспомнить о том, что в течение первых двух миллиардов лет существования Земли на ней была лишь самая примитивная жизнь, а потом появились вырабатывающие кислород микроскопические синезелёные водоросли, которые устроили на планете глобальную Кислородную катастрофу. Стали массово вымирать анаэробные (бескислородные) организмы, но приспособившиеся к кислороду выжили и стали развиваться. И есть мнение, что анаэробная жизнь никогда не получила бы такого развития, какого к сегодняшнему моменту достигла жизнь аэробная — кислородная. Значит, не было бы Великого кислородного события, не было бы этой революции в природе — не было бы нас. И на гипотетической живой экзопланете жизнь может так никогда и не добраться до появления сложных, мыслящих, осознающих себя существ.