У них на это 8 причин: Почему внеземные цивилизации игнорируют Землю

Этот разговор начался задолго до космической эры. Константин Циолковский предложил ответ на вопрос Энрико Ферми за полтора десятка лет до того, как сам этот вопрос был задан. Русский мыслитель считал, что человечество просто ещё не достигло той степени развития, на которой другие цивилизации сочтут возможным с нами общаться. «Не пойдём же мы в гости к волкам, ядовитым змеям или гориллам», — рассуждал Циолковский в своей философской заметке 1933 года под названием «Планеты заселены живыми существами». По сути, он предложил гипотезу зоопарка: за нами могут наблюдать, но не видеть перспектив для полноценного контакта.
В 1950 году один из создателей атомной бомбы, вышеупомянутый знаменитый физик Энрико Ферми, во время обсуждения темы внеземных цивилизаций задал тот вопрос, который прославился на весь мир: где же они? С тех пор его называют «парадоксом Ферми».
А через три года после запуска спутника, в 1960 году, американский астроном Фрэнк Дональд Дрейк представил на научной конференции составленную им формулу, по которой теоретически можно рассчитать возможное количество разумных цивилизаций в галактике.
Что учитывается в уравнении Дрейка:
— сколько звёзд образуется каждый год в галактике;
— у скольких солнцеподобных звёзд (идеальных для жизни) есть планеты;
— сколько планет в каждой системе потенциально пригодны для жизни;
— какова вероятность, что жизнь на этих планетах действительно появится;
— в каком количестве случаев она разовьётся до уровня разумной;
— сколько технологически развитых цивилизаций зададутся целью найти собратьев по разуму;
— сколько времени на это отпущено, то есть как долго может существовать разумная цивилизация.
Чёткого решения своего уравнения астроном не назвал, потому что многие параметры в нём можно по-разному оценивать, но с тех пор астрономы продолжают пытаться с помощью этого уравнения составить представление о положении дел с внеземным разумом в нашем Млечном Пути.
К примеру, по оценкам, скорость звездообразования в нашей Галактике такая: 1−2 солнечные массы в год. То есть может образоваться две «копии Солнца», а может вместо этого возникнуть одна звезда массой в два Солнца, а может появиться несколько красных карликов. Солнцеподобных звёзд в Млечном Пути должны быть десятки миллиардов. Планеты должны быть у абсолютного большинства из них: когда звезда образуется в молекулярном облаке, чаще всего она собирает вокруг себя обширный газопылевой диск — так называемый протопланетный. Исследования так называемых зон потенциальной обитаемости в планетных системах (где не слишком жарко и не слишком холодно) приводят к выводу, что в среднем в каждой системе могут быть жизнепригодны два мира.
По поводу вероятности возникновения жизни там, где она в принципе возможна, есть разные версии, и среди них есть такое мнение, что она возникнет всенепременно при получении такого шанса. А дальше уже начинаются довольно пессимистичные рассуждения: шансы, что эволюция жизни породит разум, оценивают максимум в 1%. И лишь сотая доля этого мизерного количества развитых цивилизаций задастся целью найти другую разумную жизнь. А в распоряжении у неё для этого — порядка десяти тысяч лет: в этом смысле ориентируются на то, сколько в качестве разумной цивилизации уже существует человечество.
Если исходить из всего этого, то на самом деле получается, что в галактике Млечный Путь есть только одна открытая для контакта и вооружённая для этого техникой разумная цивилизация — что мы на практике и наблюдаем. То есть, может, другие и есть, но они либо по каким-то причинам не могут связаться, либо просто не хотят.
Тем не менее вдохновлённые Дрейком исследователи делают и собственные расчёты и приходят к более обнадёживающим результатам. К примеру, не так давно астрофизики из Ноттингемского университета (Великобритания) получили в итоге своих вычислений 36 готовых к общению разумных цивилизаций в Млечном Пути.
Но всё это лишь обостряет вопрос Ферми и делает ощущаемое человечеством одиночество всё более загадочным, нелогичным. Предложен целый список возможных вариантов объяснения. Их можно разделить на две категории: одни исходят из того, что мы действительно одни во Вселенной, другие — что нет.
Начнём с варианта одиночества. Скажем, в 2018 году команда учёных заявила, что в уравнении Дрейка столько неопределённостей, что оно может и привести к нулю, то есть к тому, что вокруг нас никого нет не только в Галактике, но и во всей наблюдаемой Вселенной.
Если это так, это нужно объяснить. И объясняют это, к примеру, тем, что сложившиеся на Земле условия абсолютно беспрецедентны и во всей бескрайней Вселенной с её сотнями миллиардов галактик нигде никогда не повторялись. Это суть гипотезы уникальной Земли.
Ещё одна версия на неё очень похожа: гипотеза «перворождённых». Она предполагает, что в принципе появление внеземной разумной жизни возможно, но во Вселенной сложилось так, что мы в ней оказались самыми первыми.
С этим связана гипотеза Великого фильтра. Её озвучил в 1996 году британский учёный Робин Хэнсон. Он считал, что на протяжении эволюции жизни на планете ей нужно избежать или преодолеть много препятствий, начиная с того, что сама эволюция должна пойти в нужное русло, то есть она не ведёт к сложной, а тем более разумной жизни автоматически.
Можно вспомнить о том, что в течение первых двух миллиардов лет существования Земли на ней была лишь самая примитивная жизнь, а потом появились вырабатывающие кислород микроскопические синезелёные водоросли, которые устроили на планете глобальную Кислородную катастрофу. Стали массово вымирать анаэробные (бескислородные) организмы, но приспособившиеся к кислороду выжили и стали развиваться. И есть мнение, что анаэробная жизнь никогда не получила бы такого развития, какого к сегодняшнему моменту достигла жизнь аэробная — кислородная. Значит, не было бы Великого кислородного события, не было бы этой революции в природе — не было бы нас. И на гипотетической живой экзопланете жизнь может так никогда и не добраться до появления сложных, мыслящих, осознающих себя существ.
Но даже и в случае успеха, то есть достижения нашего с вами уровня, прохождение Великого фильтра продолжается. Есть множество ситуаций, способных навеки погасить свет разума на планете: природные катастрофы, падение крупного астероида, глобальная ядерная война. Кстати, Робин Хэнсон был убеждён, что сохранение цивилизации в этом кольце угроз зависит в том числе от развития космонавтики и освоения других планет.
Существует отдельная схожая гипотеза — гипотеза самоуничтожения цивилизаций: по ней, технический прогресс неизбежно и очень быстро приводит к появлению крайне опасных технологий вроде атомных бомб, искусственного интеллекта или способности создавать «неубиваемые» вирусы. То есть разумные с виду существа действуют крайне неразумно и погибают, едва «родившись».
Далее в списке версий следует всё, что может быть в случае благополучного прохождения этого Великого фильтра, дальнейшего развития и достижения несравненно более высокого уровня, чем наш.
Вышеупомянутую гипотезу зоопарка в 1973 году выдвинул американский астроном Джон Болл. Он считал, что нас представители внеземного разума воспринимают примерно так, как мы воспринимаем животных. Если следовать этой аналогии, то стоит вспомнить о том, как зоологи отправляются в мир дикой природы и не просто наблюдают, а контактируют с животными и даже становятся их друзьями.
Есть и противоположная версия: нас не видят. То есть гипотетическая техника внеземных астрономов вообще не распознаёт Землю как населённую планету. Если предположить, что их инструменты такие, как у нас, то действительно шансов, что они нас как-либо обнаружат, практически нет никаких. Даже если они живут где-нибудь в паре сотен световых лет от нас, то есть по космическим меркам на соседней улице.
На основе концепций Великого фильтра и самоуничтожения логично предположить и такой вариант: цивилизации возникают во Вселенной спорадически и на огромных расстояниях друг от друга, а существуют недолго — им мешает встретиться огромный разброс не только в пространстве, но и во времени. Если они находятся, например, в пяти тысячах световых лет от нас, то сигнал от них достигнет нас лишь через пять тысяч лет после отправки и к тому времени может быть уже давно неактуален: отправители могут превратиться в окаменелые останки. Поэтому учёные подозревают, что, если мы когда-нибудь и получим долгожданный сигнал от внеземной цивилизации, это будет цивилизация давно погибшая. Стоит задуматься о том, что будет с нами к тому моменту, когда кто-нибудь во Вселенной получит и поймёт «сигнал Аресибо».
И наконец, есть гипотеза советского и российского астрофизика Николая Кардашёва, который известен по всему миру созданной им шкалой развития цивилизаций. Она разделяет все возможные разумные сообщества по тому, насколько эффективно они используют энергетические ресурсы. По этой шкале человечество ещё даже не достигло самой нижней ступени — для этого мы должны научиться полностью использовать энергию, доступную на планете. Следующие шаги — освоение всей энергии Солнца и в конце концов целой Галактики. Так вот, Николай Кардашёв также исследовал тему кротовых нор и высказал предположение, что самые высокоразвитые цивилизации могли покинуть нашу Вселенную через такие кротовые норы и отправиться в другие Вселенные, более подходящие для себя.