Овчинин, Вагнер и Петтит закроются в «Союзе» перед возвращением на Землю

Российские космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер, а также астронавт из США Дональд Петтит в субботу разместятся на борту корабля «Союз МС-26», после чего будут закрыты переходные люки между аппаратом и Международной космической станцией.
По информации «Роскосмоса», этот этап планируется осуществить в промежутке между 21:00 и 22:00 по московскому времени. Отстыковка «Союза» от МКС ожидается в 00:56, а посадка спускаемого аппарата запланирована на 04:17 в степной местности Казахстана.
Космический корабль с Овчининым, Вагнером и Петтитом прибыл на станцию 11 сентября 2024 года. Экипаж сменил на орбите российских космонавтов Олега Кононенко и Николая Чуба, а также астронавтку из США Трейси Дайсон. Первоначально планировалось, что миссия продлится 202 суток и завершится в начале апреля 2025 года, однако сроки были немного продлены.
За время пребывания на орбите Овчинин и Вагнер совершили один выход в открытый космос (с 19 на 20 декабря), в ходе которого на внешней поверхности станции был установлен спектрометр «Монитор всего неба».
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