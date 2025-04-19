Овчинин, Вагнер и Петтит закроются в «Союзе» перед возвращением на Землю

Космический корабль с Овчининым, Вагнером и Петтитом прибыл на станцию 11 сентября 2024 года. Экипаж сменил на орбите российских космонавтов Олега Кононенко и Николая Чуба, а также астронавтку из США Трейси Дайсон. Первоначально планировалось, что миссия продлится 202 суток и завершится в начале апреля 2025 года, однако сроки были немного продлены.