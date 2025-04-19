СК установил новые факты пыток и сожжения населения СССР нацистами в годы ВОВ

Сотрудники Следственного комитета (СК) в ходе расследования выявили новые доказательства систематического истребления гражданского населения и пленных красноармейцев немецко-фашистскими захватчиками на временно оккупированных советских территориях в период 1941—1945 годов. Об этом проинформировала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко в беседе с ТАСС.
«Люди подвергались пыткам, их убивали, грабили и лишали крова, сжигая целые населенные пункты», — сообщила собеседница агентства.
Как отметила Петренко, нацистские оккупанты систематически уничтожали социальную инфраструктуру — разрушали учебные заведения и медучреждения. Параллельно они занимались разграблением культурного наследия: вывозили или уничтожали музейные экспонаты и художественные ценности, стремясь стереть все следы русской национальной идентичности.
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