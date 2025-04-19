СК установил новые факты пыток и сожжения населения СССР нацистами в годы ВОВ

Сотрудники Следственного комитета (СК) в ходе расследования выявили новые доказательства систематического истребления гражданского населения и пленных красноармейцев немецко-фашистскими захватчиками на временно оккупированных советских территориях в период 1941—1945 годов. Об этом проинформировала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко в беседе с ТАСС.