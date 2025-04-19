WSJ сообщила о разработке США плана мониторинга прекращения огня на Украине

Соединенные Штаты намерены достичь соглашения о прекращении огня в зоне конфликта на Украине. Стороны задавались вопросом о контроле над соблюдением моратория. Вашингтон сообщил о разработке плана мониторинга возможного прекращения огня, пишет Wall Street Journal.
Соединенные Штаты представили соответствующие данные участникам Парижских переговоров. План разработан на случай достижения Москвой и Киевом договоренностей по прекращению боевых действий.
«США дали понять в Париже, что разработали проект того, как мог бы проводиться мониторинг всеобъемлющего прекращения огня в случае, если оно будет достигнуто», — подчеркивается в статье.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя объяснил, что сейчас договориться об остановке боевых действий на Украине невозможно. Это нереалистично в условиях несоблюдения Украиной договоренности о запрете на удары по российской энергетике.