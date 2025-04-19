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WSJ сообщила о разработке США плана мониторинга прекращения огня на Украине

Вашингтон представил Европе данные о плане мониторинга прекращения огня на Украине при его достижении.

Источник: Комсомольская правда

Соединенные Штаты намерены достичь соглашения о прекращении огня в зоне конфликта на Украине. Стороны задавались вопросом о контроле над соблюдением моратория. Вашингтон сообщил о разработке плана мониторинга возможного прекращения огня, пишет Wall Street Journal.

Соединенные Штаты представили соответствующие данные участникам Парижских переговоров. План разработан на случай достижения Москвой и Киевом договоренностей по прекращению боевых действий.

«США дали понять в Париже, что разработали проект того, как мог бы проводиться мониторинг всеобъемлющего прекращения огня в случае, если оно будет достигнуто», — подчеркивается в статье.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя объяснил, что сейчас договориться об остановке боевых действий на Украине невозможно. Это нереалистично в условиях несоблюдения Украиной договоренности о запрете на удары по российской энергетике.