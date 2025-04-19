В Самарской области потеплеет до 25 градусов днем 19 апреля

Специалисты Приволжского УГМС рассказали, какую погоду ждать в 63-м регионе в субботу.
В Самарской области днем 19 апреля сохранится переменная облачность. Осадки не прогнозируют. Столбики термометров в губернии будут показывать от +20 до порядка +25 градусов по Цельсию, уточнили местные синоптики.
Также представители Приволжского УГМС обещают юго-западный ветер с порывами примерно от 7 до 12 метров в секунду.
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