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Пентагон подтвердил, что сокращает число военных в САР в ближайшие месяцы

США продолжат наносить удары по оставшимся в Сирии террористам.

Источник: Аргументы и факты

Минобороны США подтвердило, что сокращает количество военнослужащих в Сирийской Арабской Республике «до менее 1000» в ближайшие месяцы.

При этом в Пентагоне подчеркнули, что американская сторона продолжит наносить удары по оставшимся в САР террористам ИГИЛ*.

«Этот продуманный и учитывающий обстоятельства процесс позволит сократить присутствие США в Сирии до менее тысячи военнослужащих в ближайшие месяцы. Центральное командование США будет по-прежнему готово продолжать наносить удары по остаткам ИГИЛ в Сирии», — говорится в заявлении.

При этом в сообщении сказано, что причиной сокращения военного контингента являются успехи в борьбе коалиционных сил против террористов.

По данным американского издания The New York Times, в САР могут остаться лишь 500 американских военнослужащих.

* Террористическая организация, запрещена в РФ.