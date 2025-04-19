Пентагон подтвердил, что сокращает число военных в САР в ближайшие месяцы

«Этот продуманный и учитывающий обстоятельства процесс позволит сократить присутствие США в Сирии до менее тысячи военнослужащих в ближайшие месяцы. Центральное командование США будет по-прежнему готово продолжать наносить удары по остаткам ИГИЛ в Сирии», — говорится в заявлении.