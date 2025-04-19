Пентагон подтвердил, что сокращает число военных в САР в ближайшие месяцы

Минобороны США подтвердило, что сокращает количество военнослужащих в Сирийской Арабской Республике «до менее 1000» в ближайшие месяцы.
При этом в Пентагоне подчеркнули, что американская сторона продолжит наносить удары по оставшимся в САР террористам ИГИЛ*.
«Этот продуманный и учитывающий обстоятельства процесс позволит сократить присутствие США в Сирии до менее тысячи военнослужащих в ближайшие месяцы. Центральное командование США будет по-прежнему готово продолжать наносить удары по остаткам ИГИЛ в Сирии», — говорится в заявлении.
При этом в сообщении сказано, что причиной сокращения военного контингента являются успехи в борьбе коалиционных сил против террористов.
По данным американского издания The New York Times, в САР могут остаться лишь 500 американских военнослужащих.
* Террористическая организация, запрещена в РФ.