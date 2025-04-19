Вучич показал, как красит яйца к Пасхе

Президент Сербии Александр Вучич поделился в соцсетях видео, на котором он красит пасхальные яйца, присоединившись к традициям праздника.
На одном из яиц он написал фразу «Я — чаци» — прозвище, которое его политические оппоненты используют в ироничном контексте в адрес его сторонников. Таким образом Вучич с юмором обыграл критику, обращая её в свою пользу.
В завершение публикации сербский лидер поздравил граждан с Пасхой и пожелал всем мира, радости и семейного благополучия.
Ранее депутат Государственной думы Алексей Журавлев рассказал aif.ru, что освятил свой рабочий кабинет по православной традиции в преддверии Пасхи. По его словам, такая практика существует и среди других депутатов, однако он не стал называть имен.