Семья из Австралии во время прогулки нашла редкий золотой слиток весом в 10 фунтов (4,5 килограмма). Джон и Фрэнсис Аггис передали драгоценность в Соединенные Штаты. Теперь лот «Золотая красавица» продается за 400 тысяч долларов, пишет журнал Popular Science.
Самородок обнаружили еще в 1979 году. Семья даже не думала, что наткнулась на самый большой слиток золота в Калгурли. Пара и раньше искала драгоценные камни, однако такая удача улыбнулась супругам впервые.
«Масса людей ищет золото всю жизнь и все равно не находят ничего даже близко похожего на это», — отмечается в статье.
На киевском рынке, между тем, обнаружили «трофеи» из Курской области. Сбежав, украинцы забрали с собой российские иконы, медали, даже роутеры. Теперь они продаются в Киеве.