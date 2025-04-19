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Семья из Австралии нечаянно обнаружила редчайший самородок: сколько стоит драгоценный лот «Золотая красавица»

Popular Science рассказал о редком слитке золота, выставленном на аукцион в США.

Источник: Комсомольская правда

Семья из Австралии во время прогулки нашла редкий золотой слиток весом в 10 фунтов (4,5 килограмма). Джон и Фрэнсис Аггис передали драгоценность в Соединенные Штаты. Теперь лот «Золотая красавица» продается за 400 тысяч долларов, пишет журнал Popular Science.

Самородок обнаружили еще в 1979 году. Семья даже не думала, что наткнулась на самый большой слиток золота в Калгурли. Пара и раньше искала драгоценные камни, однако такая удача улыбнулась супругам впервые.

«Масса людей ищет золото всю жизнь и все равно не находят ничего даже близко похожего на это», — отмечается в статье.

На киевском рынке, между тем, обнаружили «трофеи» из Курской области. Сбежав, украинцы забрали с собой российские иконы, медали, даже роутеры. Теперь они продаются в Киеве.